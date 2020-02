Tarife : Erneut ganztägiger Warnstreik im Öffentlichen Nahverkehr

Wegen eines Warnstreiks im Öffentlichen Nahverkehr müssen sich Pendler am heutigen Mittwoch in Greifswald auf Behinderungen einstellen. Von Mittwochbeginn an sollen nach Angaben der Gewerkschaft Verdi die Busse von Verkehrsbetrieb Greifswald ganztägig bestreikt werden.

Avatar_prignitzer von dpa

12. Februar 2020, 01:15 Uhr

Verdi hatte in den vergangenen Wochen bereits zahlreiche Male zum Warnstreik aufgerufen. Die Gewerkschaft fordert für die landesweit rund 1500 Mitarbeiter von Nahverkehrsbetrieben 2,06 Euro mehr Lohn pro Stunde rückwirkend zum 1. Januar und einen Angleichungsschritt an andere Tarifgebiete von 100 Euro. Die Arbeitgeber hatten in der dritten Verhandlungsrunde ein Angebot vorgelegt, das Verdi als zu niedrig zurückwies. Am 17. Februar sollen die Verhandlungen in Rostock fortgesetzt werden.