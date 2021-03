Krankheiten : Erneut Geflügelpest-Ausbruch in Vorpommern-Greifswald

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald hat es wieder einen Ausbruch der Geflügelpest gegeben.

Anklam | Betroffen sei eine Kleinsthaltung in Anklam, sagte ein Sprecher am Montag. Alle Tiere seien bereits getötet worden. Wie der Landkreis mitteilte, wurde der Erreger vermutlich nach dem 22. Februar eingeschleppt. Der Landkreis hat einen Sperr- sowie ein Beobachtungsbezirk eingerichtet. Hier müssen Halter ihr Geflügel in geschlossenen Ställen beziehungswe...

