Gesundheit : Erneut keine weitere Corona-Neuinfektion in MV verzeichnet

Seit mehr als einer Woche hat es in Mecklenburg-Vorpommern keine neue nachgewiesene Infektion mit dem Coronavirus gegeben. Wie aus den am Sonntag veröffentlichten Daten des Landesamtes für Gesundheit und Soziales hervorgeht, war im Nordosten letztmals am 3. Juli eine Neuinfektion registriert worden. Damit liegt die Zahl der landesweit registrierten Infektionsfälle weiterhin bei 804 (Stand 15.00 Uhr). Auch die Zahl der bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen im Land blieb mit 20 konstant.

12. Juli 2020, 16:08 Uhr