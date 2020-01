Tarife : Erneut Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in MV

Avatar_prignitzer von dpa

23. Januar 2020, 02:20 Uhr

Ein Warnstreik der Gewerkschaft Verdi soll den öffentlichen Nahverkehr in großen Teilen Mecklenburg-Vorpommerns vom frühen Morgen an lahmlegen. Im Gegensatz zum Warnstreik am Donnerstag vergangener Woche, der bis 10.00 Uhr begrenzt war, soll der Ausstand nun den ganzen Tag dauern. Verdi hat rund 1500 Mitarbeiter von Nahverkehrsbetrieben zu dem Warnstreik aufgerufen. Damit soll vor der dritten Verhandlungsrunde am kommenden Dienstag der Druck auf den Kommunalen Arbeitgeberverband MV erhöht werden. Die zweite Runde war am vergangenen Freitag ohne Ergebnis geblieben.