Agrar : Erneut Zuwachs beim Öko-Landbau in Mecklenburg-Vorpommern

Viele Bauern fühlen sich durch Naturschutzvorgaben der Politik gegängelt. Andere nutzen das wachsende Umweltbewusstsein der Konsumenten und stellen ihre Produktion um.

Schwerin | Die wachsende Nachfrage nach Bio-Produkten lässt immer mehr Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern auf ökologischen Landbau umsteigen. Wie Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Dienstag in Schwerin mitteilte, stellten im Vorjahr weitere 115 Baue...

