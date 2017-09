Umwelt : Ernst-Boll-Umweltpreise für Schulen und Umweltprojekte

Drei Schulen und drei Umweltprojekte erhalten die diesjährigen Umweltpreise des Landtags. Wie schon 2015 seien die Auszeichnungen auch diesmal in den Kategorien «Jugendumweltpreis» und «Umweltpreis» vergeben worden, teilte der Landtag am Mittwoch mit. Die Preise werden am 8. November im neuen Plenarsaal in Schwerin verliehen.