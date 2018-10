Agrar : Erntedank: Schwesig fordert mehr Wertschätzung für Landwirte

Dummerstorf (dpa/mv) - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat mehr Respekt für die Arbeit der Bauern eingefordert. «Leider fehlt oft die Wertschätzung für das, was die Landwirte für uns alle leisten», sagte die SPD-Politikerin am Sonntag nach Angaben der Staatskanzlei beim Erntedankfest in Dummerstorf bei Rostock. «Ein Bauer ernährt 145 Menschen. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen.»

Das Erntedankfest sei eine gute Tradition und mache bewusst, dass gesunde Lebensmittel nicht selbstverständlich sind, sagte Schwesig. Der Kreislauf von der Aussaat über die Ernte bis zur Verarbeitung sei schwere Arbeit, die von vielen Faktoren beeinflusst wird. Dürre und hohe Temperaturen hätten den Bauern in diesem Jahr alles abverlangt. «Ich habe aber auch gespürt, dass niemand den Kopf in den Sand gesteckt hat», sagte Schwesig.