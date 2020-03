Gesundheit : Erste Coronavirus-Infektionen in Altenheimen in MV

In den ersten Altenheimen in Mecklenburg-Vorpommern gibt es Covid-19-Fälle. Es handele sich um vier Fälle in drei Einrichtungen, teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales am Donnerstag in Rostock mit. Zwei dieser Einrichtungen befänden sich in Rostock, eine im Landkreis Vorpommern-Greifswald.

Avatar_prignitzer von dpa

26. März 2020, 18:27 Uhr

Die vier Infizierten sind in der jüngsten Meldung an das Robert-Koch-Institut noch nicht enthalten, da die Information erst nach 15.00 Uhr einging, wie es hieß. Bis 15.00 Uhr waren bei dem Amt 261 Coronavirus-Infektionen für MV registriert worden.

Die Gesundheitsämter ermitteln derzeit intensiv im Umfeld der betroffenen Patienten in den Altenheimen und ergriffen alle erforderlichen Maßnahmen, wie es hieß.