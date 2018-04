Gesundheit : Erste Ergebnisse von Gesundheitsprojekt «Herzeffekt»

Nach langer Vorbereitung ist vor mehreren Wochen das von der Universitätsmedizin Rostock initiierte Projekt «HerzEffekt MV» angelaufen. Es soll die Versorgung von Patienten mit chronischen Herzkrankheiten im ländlichen Raum verbessern. Über erste Erfahrungen wollen unter anderem die Uniklinik und Forschungsministerin Birgit Hesse (SPD) heute (11.00 Uhr) informieren. Mit «Herzeffekt» soll mit Hilfe der Telemedizin und der digitalen Vernetzung die Lebensqualität von Patienten auf dem Land verbessert werden, die sonst nur begrenzt Zugang zu den Medizinzentren haben. Der ärztliche Vorstand der Unimedizin, Christian Schmidt, hatte das Projekt als eine bundesweite Blaupause für die ländliche Gesundheitsversorgung bezeichnet.

von dpa

20. April 2018, 05:54 Uhr

Früheren Informationen zufolge erhalten Patienten auf freiwilliger Basis Blutdruck-Messgeräte oder Waagen, deren Werte per App an ein Versorgungszentrum gesendet werden. Somit könnten Patienten mit Herzerkrankungen aus der Ferne unterstützt und ihre Lebensqualität gesteigert werden. «Herzeffekt», ein Projekt in Zusammenarbeit mit dem Elektronikkonzern Philips sowie den Krankenkassen AOK und TK, wird mit rund 14 Millionen Euro aus dem Innovationsfonds des Bundes gefördert. Schmidt war im vergangenen Oktober unter anderem wegen «Herzeffekt» als Klinikmanager des Jahres ausgezeichnet worden.