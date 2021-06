Gesundheit : Erste Impfungen für Seeleute und Tschentscher

Hamburgs Bürgermeister Tschentscher gehört beim Thema Corona zu den sehr vorsichtigen Politikern. Doch nun erklärt er die dritte Welle für endgültig beendet und sieht sogar einen Ausgang aus der Pandemie. Hat ihn seine eigene Impfung so optimistisch gestimmt?

Hamburg | Hamburgs Corona-Inzidenz ist nach Angaben der Gesundheitsbehörde erstmals seit dem 31. August vergangenen Jahres unter zehn gefallen. In den vergangenen sieben Tagen seien in Hamburg nur 9,9 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner registriert worden, meldete die Behörde am Freitag. Angesichts der als ansteckender geltenden Delta-Variante des Virus rief Bü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.