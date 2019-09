Tiere : Erste Pflegestation für kranke Seeadler wird eröffnet

Avatar_prignitzer von dpa

04. September 2019, 01:43 Uhr

Papendorf (dpa/mv) - Mecklenburg-Vorpommerns erste Pflegestation für kranke, verletzte oder junge elternlose Seeadler wird heute in Papendorf bei Pasewalk eröffnet. Die Volieren entstanden als Kompensationsmaßnahme im Rahmen des Netzanbindungsprojekts «Ostwind 1» von Netzbetreiber 50Hertz. «Ostwind 1» ist die Anbindung der Offshore-Windparks in der Ostsee «Arkona» und «Wikinger»“ an das Höchstspannungsübertragungsnetz. Die Station verfügt über zwei neu errichtete Greifvogel-Volieren, sie stehen auf dem Gelände des Storchenpflegehofs.