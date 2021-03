Gesundheit : Erste Polizisten in MV gegen Covid-19 geimpft

Die ersten 32 Polizisten in Mecklenburg-Vorpommern sind am Dienstag gegen das Coronavirus geimpft worden.

Schwerin | Sie gehören zur Polizeiinspektion Ludwigslust und erhielten das Präparat von Astrazeneca, wie das Innenministerium in Schwerin mitteilte. Der Landkreis Ludwigslust-Parchim ist aktuell am stärksten in MV von Corona betroffen. Die Sieben-Tage-Inzidenz dort lag am Montag bei 117,1. Laut Innenministerium sollen im Nordosten rund 3000 Polizisten mit dem...

