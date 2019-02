Energie : Erste Ultra-Schnellladesäulen für E-Autos an Autobahn in MV

Besitzer von Elektroautos sollen künftig an 400 Ultra-Schnellladesäulen europaweit ihren Wagen in kurzer Zeit aufladen können. Die ersten dieser Säulen mit 350 Kilowatt Leistung in Mecklenburg-Vorpommern wurden am Donnerstag an der Autobahn-Raststätte «Demminer Land» an der A20 in Betrieb genommen, wie das Energieministerium und die Autobahn Tank & Rast Gruppe mitteilten.

von dpa

28. Februar 2019, 14:13 Uhr

In Deutschland sollen künftig an rund 80 Tank- und Raststätten die Ultra-Schnellladesäulen installiert werden. Die bisher bestehenden 360 Schnellladestationen an 320 Standorten im Servicenetz von Tank & Rast bundesweit seien für eine Ladeleistung von 50 bis 150 Kilowatt ausgelegt. 18 dieser Standorte seien bereits mit Ultra-Schnellladern ausgerüstet.