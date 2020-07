Gesundheit : Erster Heilwald im MV-Binnenland lockt an den Plauer See

Patienten, Touristen und Einheimische können jetzt in Plau am See (Ludwigslust-Parchim) den ersten offiziellen Heilwald an der Mecklenburgischen Seenplatte nutzen. Dabei handelt es sich um die «Quetziner Tannen», die am Westufer des Plauers See liegen, wie der Geschäftsführer der Touristinformation GmbH, Michael Wufka, am Montag in Plau erklärte. Der Heilwald umfasse 48 Hektar, wobei die vorherrschende Baumart Kiefer sei. Dazu kommen Weiß- und Küstentannen, Rotbuchen, Eichen, Douglasien und Eichen. Am Mittwoch will Umweltminister Till Backhaus (SPD) das Zertifikat für den Heilwald offiziell in Plau überreichen.

Avatar_prignitzer von dpa

20. Juli 2020, 14:00 Uhr