Bahn : Erster Nachtzug aus Basel in MV angekommen

Der geringe Anteil von ausländischen Gästen war immer ein Problem für die sonst so erfolgreiche Tourismusbranche in MV. Zu Beginn der Saison 2021 kann nun ein Nachtzug Touristen aus der Schweiz, aber auch aus Baden-Württemberg, in den Nordosten bringen.

Binz | Der erste Zug der neuen Sommer-Nachtzuglinie Urlaubs-Express zwischen Lörrach/Basel und Binz auf Rügen ist am Samstagvormittag im Ostseebad angekommen. Den Planungen zufolge pendelt der Zug an den Wochenenden bis zum 13. August zwischen Lörrach/Basel und der Ostsee. Die Gegenzüge starten jeweils Samstagabends auf Rügen und erreichen Basel am Sonntagmo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.