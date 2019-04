Landtag : Erster Zwischenbericht der Bestattungskultur-Kommission

Die Expertenkommission des Landtags zur Bestattungskultur in Mecklenburg-Vorpommern will heute erstmals Empfehlungen für Änderungen am Bestattungsgesetz des Landes beschließen. Zwei Sitzungstage lang, im Januar und März, war es um das Thema Leichenwesen gegangen. Die Experten befassten sich mit der Qualität der Leichenschauen und der Zahl der Obduktionen. Die Anzahl in Deutschland gilt im internationalen Vergleich als gering. Auch über Forderungen nach Wiedereinführung des Sterbegeldes, das die Krankenkassen bis zu dessen Abschaffung im Jahr 2004 Hinterbliebenen zahlten, diskutierte die Expertenrunde.

von dpa

08. April 2019, 15:35 Uhr

Die Expertenkommission des Landtags zur Bestattungskultur hat am Montag einen ersten Zwischenbericht vorgelegt. Darin empfiehlt sie unter anderem bundesweit einheitliche Vorschriften zur Leichenschau. Bisher ist dies Ländersache, wie aus dem Bericht hervorgeht. Dadurch würden die Medizinstudenten in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich ausgebildet. Für mehr Einheitlichkeit ist dem Bericht zufolge eine Bundesratsinitiative denkbar. Außerdem sollten die Ärzte in Sachen Leichenschau besser weitergebildet werden. Die Qualität der Leichenschau war in der Kommission zuvor als verbesserungswürdig eingeschätzt worden. Gut 60 Prozent aller Diagnosen auf dem Totenschein würden nicht mit der Diagnose nach einer Obduktion übereinstimmen.