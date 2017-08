Schiffbau : Erstes Flusskreuzfahrtschiff der MV Werften wird übergeben

Wismar (dpa/mv) - Bei den MV Werften in Wismar wird am Donnerstag mit der «Crystal Bach» das erste von vier Flusskreuzfahrtschiffen übergeben. Alle Schiffe sind Bestellungen der US-Reederei Crystal River Cruises. Die «Crystal Bach» ist der erste Neubau, der seit der Übernahme der Werft durch die malaysische Genting-Gruppe 2016 die Wismarer Werft verlässt. Die Schiffe der sogenannten Rhein-Klasse sind 135 Meter lang, rund 11 Meter breit und speziell für den europäischen Flussreisemarkt konzipiert. Mehr als 100 Passagiere finden in den insgesamt 55 Balkonsuiten Platz.