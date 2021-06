Schifffahrt : Erstes Kreuzfahrtschiff der Saison 2021 in Warnemünde

Mit dem Anlauf des Kreuzfahrtschiffs „Aidasol“ beginnt Donnerstag am Passagierkai in Warnemünde die Kreuzfahrtsaison 2021.

Rostock | Mit dem Anlauf des Kreuzfahrtschiffs „Aidasol“ beginnt Donnerstag am Passagierkai in Warnemünde die Kreuzfahrtsaison 2021. Das Schiff hatte am vergangenen Samstag in Kiel eine Ostseereise mit Aufenthalten in Visby auf der Insel Gotland und Stockholm begonnen. Am Donnerstagabend soll es dann in Richtung Göteborg gehen. Warnemünde war zum letzten Mal...

