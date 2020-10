Tourismus : Erstes Kreuzfahrtschiff der Saison in Warnemünde erwartet

Mit der «Europa» der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd Cruises wird am Freitag am Warnemünder Passagierkai das erste Kreuzfahrtschiff der Saison 2020 anlegen. Die «Europa» bietet regulär Platz für 400 Passagiere, nun sind es 200 Passagiere. Unter Berücksichtigung der Präventions- und Hygienemaßnahmen wegen der Corona-Pandemie könnten sich die Passagiere der «Europa» auf organisierte Landausflüge oder individuelle Landgänge in Rostock und der näheren Region begeben. Am Freitagabend wird das Schiff in Richtung Hamburg ablegen.

02. Oktober 2020, 02:52 Uhr