Jahreswechsel : Erstes Neujahrsbaby auf Rügen geboren

von dpa

01. Januar 2019, 14:51 Uhr

Als erstes Baby des Jahres 2019 in Mecklenburg-Vorpommern hat voraussichtlich Luise das Licht der Welt erblickt. Das kleine Mädchen wurde in der Neujahrsnacht um 0.43 Uhr im Sana Krankenhaus Rügen geboren, wie das Krankenhaus am Dienstag auf Anfrage mitteilte. Das geht aus einer Abfrage zahlreicher Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern hervor, es wurden jedoch nicht alle Krankenhäuser erreicht. «Die Geburt verlief gut», bestätigte der Vater Roman Dinse. Luise ist 50 Zentimeter groß und 2710 Gramm schwer. Sie ist das erste Kind ihrer Eltern Katja und Roman Dinse.