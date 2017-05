Arbeitsmarkt : Erstmals weniger als 70 000 Erwerbslose

vergrößern 1 von 1 Foto: Ralf Hirschberger 1 von 1

Die Zahl der Arbeitslosen in Mecklenburg-Vorpommern ist im Mai erstmals in der Geschichte des Landes unter die Marke von 70 000 gefallen. Am Monatsende meldeten die Arbeitsagenturen im Nordosten 67 600 Erwerbslose. Das seien 4400 weniger als im April und 11 100 weniger als vor einem Jahr, teilte die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur am Mittwoch in Kiel mit. Die Quote sank von 9,5 Prozent im Mai 2016 auf jetzt 8,2 Prozent. Vor elf Jahren - im Mai 2005 - waren den Angaben zufolge noch rund 184 000 Menschen und damit fast dreimal so viele wie heute ohne Job.

von dpa

erstellt am 31.Mai.2017 | 10:14 Uhr