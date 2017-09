Kirche : Erzbischof: Familiennachzug fördert Flüchtlingsintegration

Um Flüchtlinge in Deutschland besser integrieren zu können, sollte ihnen nach Ansicht des Hamburger Erzbischofs Stefan Heße der Familiennachzug erleichtert werden. «Menschen leben sich nun einmal viel besser in einer neuen Umgebung ein, wenn sie die nahen Familienangehörigen bei sich haben und nicht ständig um deren Wohlergehen in fernen Bürgerkriegsgebieten bangen müssen», sagte Heße der Deutschen Presse-Agentur. Familiennachzug diene der Integration. Deswegen sei «manches gewonnen, wenn Deutschland von seiner sehr restriktiven Haltung gegenüber dem Familiennachzug abrückte».