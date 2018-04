Regierung : Erzbischof: Katholische Schulen zukunftsfähig

von dpa

13. April 2018, 14:58 Uhr

In der Diskussion um die Zukunft katholischer Schulen im Norden hat der Hamburger Erzbischof Stefan Heße Entwarnung für die Standorte Schwerin und Rostock gegeben. «Die katholischen Schulen in Schwerin und Rostock sind ohne jede Frage zukunftsfähig», sagte Heße laut Pressemitteilung bei einem Treffen von Vertretern der Landesregierung mit den für Mecklenburg und Vorpommern zuständigen katholischen Erzbischöfen von Hamburg und Berlin, Heße und Heiner Koch. Für den Standort Ludwigslust liefen Gespräche, deren Ergebnisse in wenigen Wochen erwartet würden. In Hamburg will das Bistum wegen Geldmangels von seinen 21 Schulen 8 schließen. Das Treffen fand am Donnerstagabend in Schwerin statt. An den katholischen Schulen in MV lernen rund 1660 Kinder und Jugendliche.