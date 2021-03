Kirche : Erzbistum: Oster-Gottesdienste sollen stattfinden

Die katholischen Christen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg sollen zu Ostern trotz der Corona-Pandemie an Präsenzgottesdiensten teilnehmen können.

Hamburg | „Im vergangenen Jahr haben wir in unseren Kirchen zu Ostern keine Gottesdienste in Präsenz feiern können. Das wollen wir möglichst vermeiden“, schrieb Generalvikar Ansgar Thim in einem Brief an die Gemeinden, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Für die Gläubigen sei der Kirchgang und die Feier der österlichen Tage essenzieller Bestandteil des eige...

