Brände : Etwa 20 000 Euro Schaden bei Feuer in Malchow

In Malchow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ist ein knapp zehn Meter langes Nebengebäude unweit der Klosteranlage niedergebrannt. Mehrere Feuerwehren konnten das Feuer am Montagabend gerade noch löschen, bevor die Flammen auf ein Wohnhaus übergreifen konnten, wie ein Polizeisprecher am Dienstag in Neubrandenburg sagte. Zuvor hatte sich der 31-jährige Sohn der Hausbesitzerin verletzt, als er versuchte, das Feuer selbst zu löschen. Auch ein benachbarter Schuppen fing Feuer.

von dpa

18. September 2018, 08:33 Uhr

Es bestehe Verdacht auf Brandstiftung. Ein Sachverständiger soll die Ursache des Feuers klären. Der Schaden wurde auf mindestens 20 000 Euro geschätzt.