EU : EU-Abgeordneter fordert mehr Deutsch im Europaparlament

von dpa

22. Februar 2018, 13:48 Uhr

Der mecklenburgische EU-Abgeordnete Arne Gericke (Freie Wähler) hat mehr Deutsch im Europaparlament gefordert. In einem Brief an Parlamentspräsident Antonio Tajani verlangte er, die offiziellen Dokumente des Parlaments und aller EU-Institutionen von der ersten Minute eines Gesetzgebungsverfahrens an auch in deutscher Sprache zur Verfügung zu stellen. Dies sei man allen interessierten Bürgern und betroffenen Verbänden, Mittelständlern oder Kommunalvertretern schuldig. «Alles andere ist eine klare Benachteiligung», erklärte er am Donnerstag. Wer nicht täglich mit der Gesetzgebung konfrontiert sei, sie später aber einmal umsetzen müsse, habe mitunter Verständnis-Probleme. «Es reicht schon das juristische Fachlatein - das muss nicht auch noch auf Englisch sein.»