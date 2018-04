Tourismus : EU-Projekte über 15 Millionen Euro im Ostseeraum bewilligt

In den Ostsee-Ländern Polen, Dänemark, Schweden, Litauen und Deutschland können zehn weitere EU-Projekte im Wert von 15 Millionen Euro gestartet werden. Der zuständige Begleitausschuss für das INTERREG-Förderprogramm «Südliche Ostsee» habe dies jetzt genehmigt, wie das Schweriner Wirtschaftsministerium am Donnerstag mitteilte. So sollen unter anderem in Barth (Kreis Vorpommern-Rügen) Lehrer für die Arbeit mit behinderten Seglern ausgebildet werden.

von dpa

26. April 2018, 11:00 Uhr

Es mangelt nach Angaben von Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) bisher an sportlichen Tourismusangeboten für behinderte Menschen. Anlass für das Projekt sei die lange Zusammenarbeit des Barther Seglervereins mit dem Kolberger (Kolobrzeg) Segelverein in Polen und mit Seglern in Silute in Litauen.

Zudem sollen in Heringsdorf (Kreis Vorpommern-Greifswald), Bremen und bei Partnern in Polen, Schweden und Litauen neue digitale Lösungen für die Parkprobleme von Autos entwickelt werden. Zu dem 2,7 Millionen Euro teuren Projekt «Parkraummanagement» gehören auch eine Kombination mit E-Fahrradangeboten und eine bessere Verknüpfung mit Bahnangeboten. Bis zu 30 Prozent des Autoverkehrs entfielen in touristischen Zentren auf Parkplatzsuche, was vermindert werden soll.

Zudem soll die länderübergreifende Vermarktung von Herrenhäusern ausgebaut werden. Eine Möglichkeit wäre, dass Kultur-, Bus- und auch Kreuzfahrttouristen solche Guts- und Herrenhäuser als «typisch für die Ostseeregion» stärker besuchen als bisher.