Justiz : Europäische Staatsanwaltschaft: Rostocker Staatsanwalt dabei

Die Europäische Staatsanwaltschaft mit Sitz in Luxemburg hat am Montag offiziell ihre Arbeit aufgenommen - und ein Rostocker ist mit dabei. In einer feierlichen Sitzung wurden die zuständige Generalstaatsanwältin Laura Codruţa Kövesi und 22 europäische Staatsanwälte verpflichtet, wie der Europäische Gerichtshof in Luxemburg mitteilte.

Avatar_prignitzer von dpa

28. September 2020, 15:25 Uhr