Brände : Evakuierungen wegen Waldbrand bei Lübtheen

Nachdem es bereits vergangene Woche auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz in Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gebrannt hat, hält ein neues Feuer an der gleichen Stelle die Region in Atem. Es bestehe der Verdacht der Brandstiftung, teilte die Einsatzleitung am Sonntag mit.

von dpa

30. Juni 2019, 21:35 Uhr

Der Waldbrand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) bedroht zwei Dörfer. Am Sonntagabend entschied die Einsatzleitung der Feuerwehr, das rund 280 Einwohner zählende Alt Jabel zu evakuieren. Das teilte eine Sprecherin des Landkreises mit. Betroffen sei auch ein Ferienlager mit etwa 100 Kindern. Auch im Ort Hohe Woos hatten parallel Vorbereitungen für eine Evakuierung begonnen. Dort leben 30 Menschen. Landrat Stefan Sternberg (SPD) verhängte am Abend den Katastrophenalarm. Die Behörden vermuten bei dem neuerlichen Feuer Brandstiftung.