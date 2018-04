Hilfsorganisationen : Ex-Ministerin Kuder führt Weissen Ring in MV

von dpa

14. April 2018, 11:34 Uhr

Die frühere Justizministerin Uta-Maria Kuder steht fortan an der Spitze der Opferhilfe-Organisation Weisser Ring in Mecklenburg-Vorpommern. Auf der Mitgliederversammlung am Samstag in Neubrandenburg erhielt die 60-Jährige 22 von 24 Stimmen. Sie tritt die Nachfolge von Innenstaatssekretär Thomas Lenz an, der den Landesverband mehr als zehn Jahre lang geführt hatte, dieses Ehrenamt nach eigenen Angaben nun aber aus Zeitgründen abgeben musste. Kuder verwies nach ihrer Wahl darauf, dass sie schon als Justizministerin der Opferhilfe große Aufmerksamkeit gewidmet habe. Ihre neue Aufgabe sehe sie darin, das öffentliche Bewusstsein für die Arbeit des Weissen Rings zu schärfen und neue engagierte Mitstreiter zu gewinnen. Die Hilfsorganisation, die Kriminalitätsopfer dabei unterstützt, das Erlebte zu verarbeiten und ihr Recht durchzusetzen, verzeichnet auch in Mecklenburg-Vorpommern einen Mitgliederschwund.