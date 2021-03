Fernsehen : Ex-Sprecher im DDR-Fernsehen vermisst positive Nachrichten

Der einstige Sprecher im DDR-Fernsehen, Klaus Feldmann, hält viel von dem ARD-Nachrichtenmann Thorsten Schröder.

Berlin | „Er ist sehr sachlich und neutral“, sagte Feldmann der Deutschen Presse-Agentur. Er wolle keine Noten verteilen, aber an Schröder finde er auch gut, dass dieser als Nachrichtensprecher kein Mienenspiel zeige. Feldmann, der am 24. März 85 Jahre alt wird, las in der „Aktuellen Kamera“ des DDR-Fernsehens die Meldungen des Tages. „Es geht nicht, dass man ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.