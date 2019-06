Boxen : Ex-Weltmeister Brähmer boxt wieder in Schwerin

Jürgen Brähmer boxt erstmals seit über eineinhalb Jahren wieder in seiner Heimatstadt Schwerin. Der 40 Jahre alte frühere Weltmeister trifft in einem Aufbaukampf heute Abend in der Sport- und Kongresshalle auf Erdogan Kadrija aus Hamburg. «Ich fühle mich sehr gut und habe beste Werte. Ich hoffe, dass noch ein paar spannende Kämpfe vor mir liegen», sagte Brähmer vor seinem ersten Kampf in diesem Jahr.

von dpa

15. Juni 2019, 00:53 Uhr

Zuletzt bezwang Brähmer, der in Schwerin ein eigenes Gym betreibt, im Dezember 2018 in Hamburg den Argentinier Pablo Nievas vorzeitig. In der Kampfbilanz des Supermittelgewichtlers stehen 50 Siege und drei Niederlagen. Der gebürtige Stralsunder, der zuletzt im Oktober 2017 in Schwerin geboxt hat, will mit dem Duell gegen seinen acht Jahre jüngeren Widerpart noch einmal Anlauf auf einen Welt- oder Europameistertitel nehmen. In Jack Culcay und Tyron Zeuge steigen bei dem Kampfabend in der Landeshauptstadt zwei weitere ehemalige Weltmeister in den Ring.