Tourismus : Experiment Online-ITB: Tourismus mit großem Paket vertreten

Die Internationale Tourismusbörse ITB in Berlin war in den vergangenen Jahrzehnten für die Verbände traditionell der Startschuss in die Urlaubssaison. 2020 fiel sie wegen der Pandemie komplett aus, in diesem Jahr ist sie online wieder da.

Rostock | Am kommenden Dienstag startet die Internationale Tourismusbörse ITB in einem reinen Online-Format. „Es ist ein Experiment für alle Beteiligten“, sagte der Geschäftsführer des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf, der Deutschen Presse-Agentur. Die „ITB Berlin NOW“, wie das Format in diesem Jahr heißt, sei der Pionier für die digitale Austragung e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.