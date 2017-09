Gesundheit : Experten beraten über Pflege 4.0

von dpa

erstellt am 21.Sep.2017 | 02:28 Uhr

In Graal-Müritz kommen am heutigen Donnerstag Gesundheitsexperten zusammen, um über die künftigen Möglichkeiten der Pflege zu beraten. Im Vordergrund der Diskussion über die sogenannte Pflege 4.0 steht die Robotertechnik. Sie wird die Pflege kranker und alter Menschen in der Zukunft voraussichtlich massiv verändern. Immer mehr dürften Roboter handwerkliche Tätigkeiten übernehmen, aber auch zu Beziehungen mit Menschen fähig sein. «Sie werden sprechen, reagieren und die Senioren auch trainieren», sagte die Trendforscherin Birgit Gebhardt. Mit Hilfe der Roboter werde den zu Betreuenden letztlich ein größeres Angebot und eine größere Vielfalt zur Verfügung stehen.