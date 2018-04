Brände : Fabrikhallenbrand: technischer Defekt war Ursache

von dpa

01. April 2018, 10:49 Uhr

Der Brand in einer Fabrikhalle in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) vom Karfreitag ist auf einen technischen Defekt an einem abgestellten Fahrzeug zurückzuführen. Das ergaben die Untersuchungen eines Brandexperten, wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg am Ostersonntag mitteilte. Der Sachschaden wurde auf 200 000 Euro geschätzt. Verletzte gab es nicht. Ein Wachmann hatte das Feuer entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert.