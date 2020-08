Atomkraft : Fachkräfte für AKW-Rückbau werden in Lubmin qualifiziert

Für den anstehenden Abriss der Atomkraftwerke in Deutschland sollen am Standort des ehemaligen DDR-Kernkraftwerkes Lubmin bei Greifswald Experten ausgebildet werden. Im Oktober starte dort die neunmonatige Qualifizierung zur «Fachkraft für Kraftwerksrückbau (IHK)», teilte das Wirtschaftsministerium in Schwerin am Montag mit.

Avatar_prignitzer von dpa

03. August 2020, 13:35 Uhr