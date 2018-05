Arbeitsmarkt : Fachtagung zu Integration von Migranten in Arbeitsmarkt

Mit der Integration von Migranten in den Arbeitsmarkt beschäftigt sich am heutigen Mittwoch die Fachkonferenz «Kulturelle Vielfalt in der Arbeitswelt» in Rostock. Seit dem Zustrom von Flüchtlingen ist die Integration eines der drängendsten Probleme der deutschen Gesellschaft. Es gibt laut Experten immer wieder gute Beispiele, wie die Integration gelingen kann. Doch noch könne nicht von einer durchgehend positiven Entwicklung gesprochen werden. Bei der Tagung sollen grundlegende Elemente interkultureller Öffnung von Institutionen und Unternehmen sowie konkrete Praxisbeispiele und regionale Unterstützungsangebote gezeigt werden.

von dpa

16. Mai 2018, 02:10 Uhr

Ausrichter der Tagung sind das sogenannte IQ-Netzwerk, das steht für Integration durch Qualifizierung, und das Landesbüro Mecklenburg-Vorpommern der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung.