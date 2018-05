Brände : Fachwerkhaus in Grabow brennt: Erheblicher Schaden

von dpa

17. Mai 2018, 16:29 Uhr

In Grabow ist am Donnerstagnachmittag ein Fachwerkhaus in Brand geraten. Das Feuer brach in einer Wohnung im ersten Stock des Mehrfamilienhauses aus, wie die Polizei mitteilte. Die Mieter waren zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause. Die Feuerwehr rückte aus und löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Die Wohnung wurde von den Flammen komplett zerstört, zwei weitere Wohnungen sind vorerst unbewohnbar. Die Polizei geht von einem erheblichen Sachschaden aus. Die Brandursache war zunächst unklar.