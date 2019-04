Kriminalität : Fahranfänger mit 170 Stundenkilometer bei Wettrennen gefilmt

Polizisten haben an der Mecklenburgischen Seenplatte einen Fahranfänger mit 170 Stundenkilometern bei einem Wettrennen ertappt. Der 22-Jährige ging Beamten mit Videowagen am Montag zwischen Weisdin und Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ins Netz, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Der Neubrandenburger hatte noch eine 17-jährige Freundin und einen 18-Jährigen Bekannten im Wagen.

von dpa

02. April 2019, 15:34 Uhr

Der Raser war der Polizei auf der Bundesstraße 96 aufgefallen, weil er sich den Angaben zufolge ein Rennen mit einem Motorrad lieferte. Der Kradfahrer, den die Beamten zuerst verfolgt hätten, habe den Wagen nicht überholen können, weil der 22-Jährige ihn nicht gelassen habe. Daraufhin konzentrierten sich die Beamten nach eigenen Angaben auf den Autofahrer.

Der junge Mann sei noch in der Probezeit gewesen. Sein Führerschein sei beschlagnahmt worden und werde dem 22-Jährigen wohl frühestens in fünf Monaten wieder zurückgegeben. Außerdem müsse er knapp 2200 Euro zahlen. Hinzu komme die strafrechtliche Untersuchung.

Den Raser schien das Ganze allerdings wenig zu beeindrucken: Er habe nach dem Stopp durch die Polizei erklärt, er sei sogar 190 Stundenkilometer gefahren, um seine Freundin schnell nach Hause zu bringen. Die junge Frau habe angegeben, enorme Angst gehabt zu haben.