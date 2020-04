Unfälle : Fahrradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Avatar_prignitzer von dpa

30. April 2020, 22:01 Uhr

Ein 33 Jahre alter Mann ist bei einem Sturz mit seinem Fahrrad in Neubrandenburg (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) schwer verletzt worden. Der Radfahrer kam am Donnerstag ohne Fremdeinwirkung kurz vor einer Straßeneinmündung zu Fall, wie die Polizei in Neubrandenburg mitteilte. Dabei verletzte er sich am Becken und an der Schulter. Ein Rettungswagen brachte ihn ein Krankenhaus.