Kriminalität : Fahrradunfall lässt Straftäter auffliegen

Trotz fünf offener Haftbefehle ist die Polizei in Rostock einem Straftäter erst mithilfe des Zufalls habhaft geworden. Der 27-Jährige war auf dem Fahrrad unterwegs, als er am Freitagabend in eine Verkehrskontrolle geriet, wie die Polizei mitteilte. Als er versuchte, vor den Beamten davonzuradeln, prallte der Mann gegen ein geparktes Einsatzfahrzeug und stürzte. Dabei erlitt er leichte Verletzungen.

von dpa

05. Oktober 2018, 22:58 Uhr

Nachdem die Polizisten seine Personalien aufgenommen hatten, fielen ihnen die offenen Haftbefehle gegen den Mann auf. Außerdem wurden bei ihm ein Teleskopschlagstock, ein Messer und Betäubungsmittel gefunden. Nach der medizinischen Behandlung sollte er direkt in die Justizvollzugsanstalt gebracht werden.