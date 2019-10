Unfälle : Fahrzeuge fahren auf A20 aufeinander: Neun Menschen verletzt

Avatar_prignitzer von dpa

02. Oktober 2019, 21:26 Uhr

Neun Menschen sind bei zwei aufeinanderfolgenden Unfällen auf der Autobahn 20 nahe Rostock am Mittwoch verletzt worden. Zunächst sei eine 24-Jährige mit ihrem Auto aus Unachtsamkeit auf den Wagen vor ihr aufgefahren, teilte die Polizei am Abend mit. Sie und die andere, 47 Jahre alte Frau wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Während die beiden Fahrzeuge abgeschleppt wurden, kam es am Stauende zu einem weiteren Zusammenstoß. Dabei fuhr ein Auto mit so einer Wucht auf einen anderen Wagen, dass dieser wiederum auf drei weitere Autos geschoben wurde. Dabei wurden sieben Menschen leicht verletzt. Wegen der Bergung der Fahrzeuge wurde die Autobahn zeitweise gesperrt, es entstand nach Polizeiangaben ein Rückstau von acht Kilometern.