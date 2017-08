Kriminalität : Falsche Polizisten am Telefon in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern geben sich Telefonbetrüger als Polizisten aus. Wie die Polizei in Rostock am Dienstag berichtete, zeigten am Montag vier Frauen an, dass vermeintliche Polizisten bei ihnen angerufen und versucht hätten, sie über ihre Vermögensverhältnisse auszufragen. Die Frauen zwischen 56 und 85 Jahren legten jeweils sofort auf und wählten den Polizei-Notruf. Sie stammten aus Gadebusch (Nordwestmecklenburg) und Hagenow (Ludwigslust-Parchim).