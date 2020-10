Kriminalität : Falscher LKA-Beamter rät zur Überweisung

Die Polizei im Nordosten warnt vor Betrügern, die mit neuen Maschen die Glaubwürdigkeit von Banken und Kriminalpolizei untergraben. Anlass sind Fälle in den Regionen Heringsdorf (Vorpommern-Greifswald) und Malchin (Mecklenburgische Seenplatte), wobei Senioren rund 13 000 Euro abgenommen wurden, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Neubrandenburg sagte.

von dpa

08. Oktober 2020, 08:46 Uhr