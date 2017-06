Notfälle : Familienschreck: Kinder im Zug, Eltern auf dem Bahnsteig

Die Eltern auf dem Bahnsteig, die Kinder allein im abfahrenden Zug - das ist am Mittwochabend einer Familie aus Schleswig-Holstein in Schwerin passiert. Die Eltern hatten ihre drei und fünf Jahre alten Kinder in den IC gesetzt und luden noch das Gepäck ein, als sich plötzlich die Zugtüren schlossen und die Bahn davonrollte, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Die Familie war auf dem Weg nach Greifswald.