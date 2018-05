Kriminalität : Fassade von Pflegeheim in Brand gesetzt: Niemand verletzt

Die Polizei in Rostock ermittelt nach einem Feuer an einem Pflegeheim wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Wie ein Polizeisprecher erklärte, hatten Unbekannte am Sonntagmorgen mit Petroleumfackeln die mit Kunststoff gedämmte Fassade des Heims in der Stadtmitte in Brand gesetzt. Ein Passant meldete das Feuer so schnell, dass die Feuerwehr es löschen konnte, bevor das Heim evakuiert werden musste.

von dpa

13. Mai 2018, 20:03 Uhr

Brand und Rauch waren aber bereits bis zur vierten Etage vorgedrungen. Um den Brandherd vollständig zu löschen, sei ein etwa vier Quadratmeter großes Loch in die Dämmfassade geschlagen worden. Die Schadenshöhe sei unklar.