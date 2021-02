Schifffahrt : Fassmer: Standort Rechlin war nicht auszulasten

Die Schließung der Fassmer Schiffsservice GmbH & Co.

Rechlin | KG in Rechlin (Mecklenburgische Seenplatte) geht auf mangelnde Auslastung, eine Neuordnung bei der Mutterfirma und generelle Probleme der Werftindustrie in Deutschland zurück. Das erklärte der Geschäftsführer der Fassmer-Gruppe in Berne (Niedersachsen),...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.