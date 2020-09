Wohnen : Fast 5300 Wohnungen in MV 2019 gebaut

In Mecklenburg-Vorpommern sind im vergangenen Jahr 5272 Wohnungen gebaut worden, davon fast die Hälfte in Ein- und Zweifamilienhäusern. Jede fünfte neue Wohnung entstand in Rostock, wie aus Daten des Statistischen Landesamtes vom Mittwoch hervorgeht. Danach wurden in der größten Stadt des Landes 1104 Apartments fertiggestellt.

Avatar_prignitzer von dpa

02. September 2020, 19:11 Uhr