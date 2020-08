Kunst : Fast 70 000 Euro für drei kleine Feininger-Werke

Eine 11 mal 17,5 Zentimeter kleine Bleistiftzeichnung des Künstlers Lyonel Feininger ist bei der Ahrenshooper Kunstauktion für 24 000 Euro versteigert worden. Die Zeichnung mit dem Titel «Gut Philippshagen» aus dem Jahr 1901 war damit das teuerste Stück der Auktion am Samstagabend, wie Auktionator Robert Dämmig am Sonntag mitteilte. Traditionell stehen im Mittelpunkt Werke von Künstlern, die an der Ostsee tätig waren,

Avatar_prignitzer von dpa

02. August 2020, 14:54 Uhr