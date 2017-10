Fußball : FC Hansa im Landespokal beim Landesligisten Bölkower SV

vergrößern 1 von 1 Foto: Axel Heimken 1 von 1

von dpa

erstellt am 05.Okt.2017 | 09:45 Uhr

Die Begegnung wird auf dem Jörnbergsportplatz in Krakow am See ausgetragen. Beide Vertretungen standen sich bereits vor zwei Jahren im Achtelfinale gegenüber, Hansa gewann mit 2:0.

Vorjahresfinalist MSV Pampow empfängt den Verbandsliga-Rivalen Rostocker FC. Regionalligist TSG Neustrelitz tritt beim SV Waren 09 aus der Landesklasse an. Zum Auftakt der dritten Runde empfängt der Verbandsliga-Spitzenreiter Güstrower SC am Freitagabend (20.00 Uhr) den Ligarivalen TSV Friedland.

Der Wettbewerb wird in diesem Spieljahr mit weitaus mehr Teams als in der Vergangenheit ausgetragen. Das ist dem Wegfall des Landesklassenpokals geschuldet. Insgesamt waren zum Auftakt 114 Mannschaften beteiligt. Das Finale wird am 21. Mai 2018 stattfinden. Der Sieger ist für die erste Runde des DFB-Pokal 2018/2019 qualifiziert.

